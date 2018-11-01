Rus Dışişleri'nden Kiev'e çağrı: Tutuklu gazeteci Vışinskiy derhal serbest bırakılmalı

Zaharova, Moskova'da düzenlenen bugünkü basın brifinginde, "Kiev'den RİA Novosti portalının yöneticisi Kirill Vışinskiy'i koşulsuz olarak ve derhal serbest bırakılmasını talep etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in daha önce Kiev'i tutuklu gazeteciyle ilgili soruşturmayı uzatmamaya çağırdığını, ancak Ukrayna'nın bu çağrıya kulak vermediğini hatırlatan Zaharova, şöyle devam etti:

"Gazetecilerin görüş ve fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduklarını ve mesleki faaliyetleri için hiçbir şekilde hedef haline gelmemeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Uluslararası kuruluşları, insan hakları kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini bir kez daha Ukraynalı yetkililerin sadece Kirill Vışinskiy değil, tüm medya üzerindeki her türlü baskılarına kararlılıkla tepki vermeye ve bu baskıları kınamaya çağırıyoruz."

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı.

En son Herson Bölge Mahkemesi'nin Vışinskiy'nin tutukluluk halinin 28 Aralık'a kadar uzatılmasına hükmettiği öğrenildi.

‘FRANSA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ GRİVEAUX'UN SPUTNİK VE RT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINDAN ŞOKA UĞRADIK'

Zaharova, Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux'nun Sputnik ve RT çalışanlarının gazeteci olmayıp propaganda yaptıkları yönündeki açıklamalarının Rus Dışişlerini şoke ettiğini söyledi.

Zaharova, "Dürüst olayım, bunu duyduğumuzda şaşırdığımızı ya da üzüldüğümüzü söylemek hiç kalır. Sayın Griveaux'nun bu yakınlarda RT ve Sputnik hakkında yaptığı açıklama bizde şoka yakın bir etki yarattı" dedi.

Moskova'nın Fransa'daki sansür ve ifade özgürlüğü ile ilgili sorunlara, Fransız medyasında sürekli olarak Rusya hakkında yayınlanan yanlış haberlere rağmen her zaman yapıcı olmaya gayret gösterdiğini kaydeden Zaharova, "Fransa konusunda her zaman çok hassas davrandık, ancak sayın Fransa Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasından sonra bugün bazı şeylerden bahsedeceğim" diye konuştu.

Paris'in propaganda kabul ettiği Sputnik ve RT haberleriyle ilgili hiçbir somut kanıt ve dosyanın Rusya'nın eline geçmediğini belirten Zaharova, "Bu türden kanıtlar varsa, onları memnuniyetle kabul etmeye hazırız, kaldı ki açıklama Fransız hükümetinin resmi sözcüsü tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın ‘Fransız yetkililerinin alternatif haber kaynaklarını dinlemek istememelerinin' sonucu olduğuna dikkat çeken Zaharova, Paris'i bunu doğrudan ifade etmeye çağırdı.