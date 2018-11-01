Kayıt
19:36 01 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy

    Rus Dışişleri'nden Kiev'e çağrı: Tutuklu gazeteci Vışinskiy derhal serbest bırakılmalı

    © REUTERS /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Kiev'i Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti Ukrayna'nın tutukluluk süresi 28 Aralık'a kadar uzatılan Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy'i derhal serbest bırakmaya çağırdı.

    Rus gazeteci Vışinskiy için destek eylemi
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Moskova'da, Ukrayna'da tutuklu Rus gazeteci Vışinskiy'e destek eylemi
    Zaharova, Moskova'da düzenlenen bugünkü basın brifinginde, "Kiev'den RİA Novosti portalının yöneticisi Kirill Vışinskiy'i koşulsuz olarak ve derhal serbest bırakılmasını talep etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in daha önce Kiev'i tutuklu gazeteciyle ilgili soruşturmayı uzatmamaya çağırdığını, ancak Ukrayna'nın bu çağrıya kulak vermediğini hatırlatan Zaharova, şöyle devam etti:

    "Gazetecilerin görüş ve fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduklarını ve mesleki faaliyetleri için hiçbir şekilde hedef haline gelmemeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Uluslararası kuruluşları, insan hakları kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini bir kez daha Ukraynalı yetkililerin sadece Kirill Vışinskiy değil, tüm medya üzerindeki her türlü baskılarına kararlılıkla tepki vermeye ve bu baskıları kınamaya çağırıyoruz."

    15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı.

    En son Herson Bölge Mahkemesi'nin Vışinskiy'nin tutukluluk halinin 28 Aralık'a kadar uzatılmasına hükmettiği öğrenildi.

    ‘FRANSA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ GRİVEAUX'UN SPUTNİK VE RT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINDAN ŞOKA UĞRADIK'

    RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy
    © REUTERS /
    Rusya Gazeteciler Birliği’nin ödülünün sahibi Vışinskiy oldu
    Zaharova, Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux'nun Sputnik ve RT çalışanlarının gazeteci olmayıp propaganda yaptıkları yönündeki açıklamalarının Rus Dışişlerini şoke ettiğini söyledi.

    Zaharova, "Dürüst olayım, bunu duyduğumuzda şaşırdığımızı ya da üzüldüğümüzü söylemek hiç kalır. Sayın Griveaux'nun bu yakınlarda RT ve Sputnik hakkında yaptığı açıklama bizde şoka yakın bir etki yarattı" dedi.

    Moskova'nın Fransa'daki sansür ve ifade özgürlüğü ile ilgili sorunlara, Fransız medyasında sürekli olarak Rusya hakkında yayınlanan yanlış haberlere rağmen her zaman yapıcı olmaya gayret gösterdiğini kaydeden Zaharova, "Fransa konusunda her zaman çok hassas davrandık, ancak sayın Fransa Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasından sonra bugün bazı şeylerden bahsedeceğim" diye konuştu.

    Paris'in propaganda kabul ettiği Sputnik ve RT haberleriyle ilgili hiçbir somut kanıt ve dosyanın Rusya'nın eline geçmediğini belirten Zaharova, "Bu türden kanıtlar varsa, onları memnuniyetle kabul etmeye hazırız, kaldı ki açıklama Fransız hükümetinin resmi sözcüsü tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

    Bu yaklaşımın ‘Fransız yetkililerinin alternatif haber kaynaklarını dinlemek istememelerinin' sonucu olduğuna dikkat çeken Zaharova, Paris'i bunu doğrudan ifade etmeye çağırdı.

    Etiketler:
    Herson Bölge Mahkemesi, Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi (SBU), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), RİA Novosti, Sputnik, Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Kiril Vışinskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Harlem Desir, Kiev, Ukrayna, Moskova, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’ın Eğil İlçesi
    Medeniyetlerin gizemli ve efsanevi yurdu: Eğil
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet