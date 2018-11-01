Zaharova: INF'den çekileceğini açıklayan ABD tam askeri hâkimiyet sağlamanın peşinde

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Rusya: ABD, Rukban sığınmacı kampında silahlı gruplar hazırlıyor

Zaharova, Moskova'da düzenlenen bugünkü basın brifinginde ABD'nin INF anlaşmasından çekileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Genel olarak, Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme yönündeki hareketinin tüm alanlarda askeri hâkimiyet sağlama ve bunun için kendisine rahat hareket etme özgürlüğünü garantileme çabalarından kaynaklandığı izlenimi oluşuyor" diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin Avrupa'daki artan askeri aktiviteleri de dâhil olmak üzere diğer faktörlerin de bu yönde ışık tuttuğunu kaydetti.