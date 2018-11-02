Zaharova: ABD Savunma Bakanı, Rusya'yı aleni olarak kıskanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı Suriye'de çözüm için BM öncülüğündeki Cenevre süreci yerine Soçi ve Astana süreçlerini öne çıkarmakla suçlayan ABD Savunma Bakanı James Mattis'in aleni kıskançlık yaptığını söyledi.

Washington'daki Barış Enstitüsü'nde konuşan Mattis, ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri desteklemeye ve Cenevre süreci üzerinden çözüm üretmeye bağlı olduğunu savunarak, "Rusya'nın Astana ve Soçi sürecini öne çıkarmaya yönelik yoğun çabaları kayda değer bir sonuç vermedi. Rusya'yı Cenevre sürecini ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın çalışmalarını desteklemeye çağırıyoruz" demişti.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Mattis'in sözlerini yorumlayan Zaharova, "Mattis'in Rusya'ya yönelttiği Suriye'de çözüme ilişkin BM himayesindeki süreci Soçi ve Astana'daki süreçlerle ikame etme amacı gütme suçlamalarını aleni kıskançlıktan başka bir şekilde tanımlayamayız" dedi.

Zaharova, "Rusya'nın desteği olmasaydı, BM üyesi Suriye çok uzun süre önce yok olurdu ve yerine terör halifeliği kurulurdu. Bunu Mattis'e hatırlatmamız gerekir" diye ekledi.

'ABD, RAKKA SÖZÜNÜ TUTMADI'

Zaharova, ABD'nin Rakka'yı yeniden inşa etme sözü vermesine rağmen, aradan geçen bir yıl zarfında somut bir adım atmadığını da ifade etti.

ABD'nin bir yılda yalnızca su tedarikini kısmen sağladığına dikkat çeken Zaharova, Rakka'daki mayınları temizleme çalışmalarının başlamadığını, kentte elektrik ve altyapı olmadığını vurguladı.