Zaharova: ABD Savunma Bakanı, Rusya'yı aleni olarak kıskanıyor

Basın mensuplarının sorusu üzerine Mattis'in sözlerini yorumlayan Zaharova, "Mattis'in Rusya'ya yönelttiği Suriye'de çözüme ilişkin BM himayesindeki süreci Soçi ve Astana'daki süreçlerle ikame etme amacı gütme suçlamalarını aleni kıskançlıktan başka bir şekilde tanımlayamayız" dedi.
Zaharova, "Rusya'nın desteği olmasaydı, BM üyesi Suriye çok uzun süre önce yok olurdu ve yerine terör halifeliği kurulurdu. Bunu Mattis'e hatırlatmamız gerekir" diye ekledi.
'ABD, RAKKA SÖZÜNÜ TUTMADI'
Zaharova, ABD'nin Rakka'yı yeniden inşa etme sözü vermesine rağmen, aradan geçen bir yıl zarfında somut bir adım atmadığını da ifade etti.
ABD'nin bir yılda yalnızca su tedarikini kısmen sağladığına dikkat çeken Zaharova, Rakka'daki mayınları temizleme çalışmalarının başlamadığını, kentte elektrik ve altyapı olmadığını vurguladı.
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