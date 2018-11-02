Putin, Rusofobların amacını açıkladı

Dünya Rus Halk Konseyi toplantısında konuşan Putin, “Dünyayı yeniden biçimlendirmek, medeniyet değerlerini ve yüzyıllar boyunca gelişen kültürel tarihi mekânları yok etmek için neler yapıldığını görüyoruz. Amaç, her türlü kimliksiz sömürgeler yaratmak. Zira milli hafızadan mahrum bırakılmış ve vasallar seviyesinde ulaştırılan halkları yönetmek ve kendi çıkarları konusunda pazarlık konusu yapmak da kolay” dedi.

Bu uygulamanın, eski Sovyetler Birliği toprakları dahil dünyanın birçok bölgesinde gözlemlendiğini dile getiren Rus lider, temel yöntemler arasında ‘mağara milliyetçiliği’, Rusofobi ve kilise hayatına kaba müdahale olduğunu söyledi.

'İNSANLARI ADALETE KARŞI GİTMEYE ZORLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Bu tür uygulamanın ciddi sonuçlar doğuracağını ve tehlikeli olduğu belirten Putin, “Ama hayatın her şeyi yerine oturtacağından eminim. Çünkü insanları kendi inançlarına, kendi geleneklerine, aile soyağacına, gerçeğe, adalete ve aklıselime karşı gitmeye zorlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Toplumu birlik ve bütünlüğe çağıran Putin, “Zira sadece bu şekilde devlet tarihi zorluklara cevap verebilir, dış baskıya karşı koyabilir ve bağımsızlığı savunabilir” dedi.

Rusya’nın sesinin geleceğin dünyasında onurlu ve kendinden emin şekilde duyulacağını kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, hem bizim geleneğimiz, dahili manevi kültürümüz, kimliğimiz, hem de kendine özgü, eşsiz ama kendinden emin ve küstah şekilde münhasır olduğunu iddia etmeyen bir medeniyet olan ülkemizin tarihi tarafından önceden belirlenmiştir."