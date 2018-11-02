Moskova’da Vışinskiy’ye destek eylemi

Ukrayna’da 'vatan hainliği' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Kirill Vışinskiy için Moskova’da Ukrayna Büyükelçiliği önünde destek eylemi düzenlendi. Yaklaşık 100 kişilik kalabalığın arasında gazeteciler, Duma vekilleri, insan hakları savunucuları, Vışinskiy’nin arkadaşları, Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer aldı.

Kiselev, "Kirill, burada terör eylemi gerçekleştiren kişilerle takas edilmek için içeri alındı. Bir teröristle takas etmek için, yani esir alındı. Soruşturma uzuyor, hiçbir şey şekillenmiyor. Ona yönelik vatan hainliği suçlamaları absürd" dedi.

В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского https://t.co/NIlDPFAuzG#ЦеЕвропа #ВолюВышинскому pic.twitter.com/cPuVkXg8Ga — РИА Новости (@rianru) November 2, 2018

​Dava olursa, sürecin çökeceğini belirten Kiselev, "Bu çerçevede süreci uzatmak her türlü Ukrayna yönetiminin lehine. Planları başarılı olmadı. Zira Rusya’da teröristlerle gazetecilerin takas edilmesi istenmiyor" ifadesini kullandı.

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.