Putin: Rusya ve Küba, birbirine dostluk ve karşılıklı destekle bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Küba'nın birbirine dostluk ve karşılıklı destekle bağlı olduğunu söyledi.

Putin, ilk Moskova ziyaretini gerçekleştiren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'le Kremlin'de bir araya geldi.

Küba'da yaklaşık 60 yıl süren 'Castro' yönetiminin ardından Nisan 2018'de koltuğa oturan Diaz-Canel'le görüşmesinin başında konuşan Putin, Rusya-Küba ilişkilerinin on yıllardır süregeldiğinin altını çizdi. İlişkilerin en başından beri özel stratejik nitelik taşıdığını anımsatan Putin, iki ülkenin birbirine dostluk, karşılıklı destek ve yardımla bağlı olduğunu ifade etti.

'TİCARET HACMİ ARTIYOR'

Rus lider, son dönemde ticaret hacminde artış kaydedildiğine de dikkat çekerek, görüşmede hem ticari ilişkileri hem de diğer alandaki işbirliklerini konuşacaklarını söyledi.

«Новый Фидель» в Кремле: Начались переговоры Владимира Путина и председателя Госсовета Кубы Мигеля Бермудеса pic.twitter.com/3w88CDjbOV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 2, 2018

3 GÜNLÜK ZİYAET

Diaz-Canel, dün akşam Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile birlikte 3 günlük ziyaret için Moskova'ya geldi. Diaz-Canel, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve 2016'da Küba'da Papa Francis'le tarihi bir görüşme yapan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile de bir araya gelecek.

ZİYARET ABD'NİN YAPTIRIMLARINI İZLEDİ

Küba liderinin ilk Moskova ziyareti, dün ABD tarafından Küba'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını izledi.

'RUSYA POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ'

Sabah saatlerinde Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'le bir araya gelen Diaz-Canel, "Küba'nın Rusya'ya yönelik politikasının değişmediğini teyit etmek istiyoruz" dedi.

'ASKERİ İŞBİRLİĞİ DE KONUŞULACAK'

© AFP 2018 / STR Miguel Diaz-Canel, Küba'nın yeni lideri ilan edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Küba ile olan dostluk ve işbirliğinin sıcaklığını vurgulayarak, "Rusya, bu ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapacak" demişti.

Peskov, iki liderin ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri işbirliğini de masaya yatıracağını kaydetmiş ve "Bu konu, son derece hassas, detay veremem" diye eklemişti.

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro, 2015 yılında Moskova'yı ziyaret etmişti. Putin de, son Küba ziyaretini 2014'teki Latin Amerika turu sırasında gerçekleştirmiş, Fidel ve Raul Castro ile görüşmüştü.