Rusya’da bir öğrenci, bir yavru kedi için barınağın 28 bin liralık borcunu kapadı

Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta kimliği bilinmeyen bir öğrenci, yaralı yavru bir kedinin kabul edilmesi için bir barınağın 340 bin rublelik (28 bin tl) veteriner borcunu ödedi. Tüm ülkede yankı uyandıran olayı duyanlar, parasını geri ödemek için genç kızı arıyor.

Maykop'ta genç bir öğrenci, son günlerde Rusya'nın gündeminde yer etti. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan kentteki bir barınağın müdürü Dilyar Mihaylova, tanımadıkları birinin kendilerini arayıp yaralı yavru bir kediyi almalarını istediğini belirtti.

Mihaylova, "Genç kadın daha önce bizden 2 kedi aldığını, bir tane daha alamayacağını söyledi. Ona yardım etmek istedik, ama böyle bir imkânımız yoktu. Zira Aybolit veteriner kliniğine 340 bin rublelik borcumuz birikmişti. Barınakta yaklaşık 100 hayvan var" dedi.

В Адыгее девушка пожертвовала 340 тысяч рублей, чтобы погасить долг приюта для животных. Сотни неравнодушных, узнав об этой истории, ищут добродетельницу, чтобы вернуть ей деньги: https://t.co/qbUUfyBhHk pic.twitter.com/tWPOWYvhI9 — Комсомольская правда (@kpru) November 1, 2018

​'HALA ŞOKTAYIZ'

Mihaylova'nın kediyi alamama nedenini anlattığı genç kadının, ismini aldığı kliniğe gidip borcu kapatacağını söylediğini, ancak buna başta inanmadıklarını söyledi.

Mihaylova, "Birkaç dakika sonra klinikten bizi arayıp birinin tüm borcu kapadığını söylediler. Doğrulamak için de faturayı ödediler. Barınağın 6 yıllık faaliyet sürecinde böyle bir şey ilk kez oldu. Hâlâ şokta ve genç kadına cömertliği için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Moskova sakini Aleksey Tartınskiy, genç kadına parasının 3 katını ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ancak iyiliksever kadın hâlâ ortaya çıkmadı. Kediye ise bir yuva aranıyor.