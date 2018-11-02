Rusya’da bir öğrenci, bir yavru kedi için barınağın 28 bin liralık borcunu kapadı

Maykop'ta genç bir öğrenci, son günlerde Rusya'nın gündeminde yer etti. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan kentteki bir barınağın müdürü Dilyar Mihaylova, tanımadıkları birinin kendilerini arayıp yaralı yavru bir kediyi almalarını istediğini belirtti.
Mihaylova, "Genç kadın daha önce bizden 2 kedi aldığını, bir tane daha alamayacağını söyledi. Ona yardım etmek istedik, ama böyle bir imkânımız yoktu. Zira Aybolit veteriner kliniğine 340 bin rublelik borcumuz birikmişti. Barınakta yaklaşık 100 hayvan var" dedi.
В Адыгее девушка пожертвовала 340 тысяч рублей, чтобы погасить долг приюта для животных. Сотни неравнодушных, узнав об этой истории, ищут добродетельницу, чтобы вернуть ей деньги: https://t.co/qbUUfyBhHk pic.twitter.com/tWPOWYvhI9— Комсомольская правда (@kpru) November 1, 2018
'HALA ŞOKTAYIZ'
Mihaylova'nın kediyi alamama nedenini anlattığı genç kadının, ismini aldığı kliniğe gidip borcu kapatacağını söylediğini, ancak buna başta inanmadıklarını söyledi.
Moskova sakini Aleksey Tartınskiy, genç kadına parasının 3 katını ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ancak iyiliksever kadın hâlâ ortaya çıkmadı. Kediye ise bir yuva aranıyor.
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