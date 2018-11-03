Rusya: INF anlaşmasına Çin ve NATO ülkeleri de katılsın

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın uzun süredir Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) çok taraflı olmasını ve NATO ülkelerini bile ona dâhil edilmesini savunduğunu ve hala savunmaya devam ettiğini söyledi.

© Sputnik / Vitaly Nevar Zaharova: INF'den çekileceğini açıklayan ABD tam askeri hâkimiyet sağlamanın peşinde

Washington merkezli Sürdürülebilir Diyalog Enstitüsü (Sustained Dialogue Institute) ödülünün takdim töreninde basın mensuplarının karşısına geçen Antonov, ‘ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'i INF'nin tarafı yapma fikriyle ilgili ne düşünüyorsunuz' sorusuna, "Bunun eskiye dayalı, 10 yıllık bir fikir olduğunu biliyorsunuz. Bu Rusya Federasyonu'nun girişimiydi, o zaman bu anlaşmanın çok taraflı yapılmasını önermiştik. O zaman ilk sırada NATO ülkelerine ve elbette ki nükleer birer güç olan Fransa ve İngiltere'ye yöneltmiştik" hatırlatmasında bulunup, şöyle devam etti:

"Bu görüşmeye katılmalarının harika olacağını söylemiştik. Fakat onlar hiç kimsenin bu tür füzelere sahip olmadığını ve anlaşmaya katılmalarına gerek olmadığını belirtmişlerdi. Bizim yürüttüğümüz mantık sade, ‘eğer sizin için bir külfet olmayacaksa neden katılmayasınız' şeklindeydi."

Antonov, "Maalesef o zamanki çabalarımız başarılı olmadı ve anlaşmayı çok taraflı hale getiremedik. Rus tarafı, bu anlaşmanın çok taraflı olmasını, ona sadece Çin'in değil, başta Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere tüm NATO ülkelerinin de katılmasını savundu ve savunmaya devam ediyor.

‘ABD ÇOK YAKINDA INF'DEN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURUR'

Bu arada ABD'nin INF'den çekilmesiyle ilgili bir değerlendirme de Rusya Dışişleri Bakanlı Sergey Lavrov'dan geldi.

Rusya'nın INF'nin korunmasıyla ilgilendiğine ve ABD'nin anlaşmadan çekilme kararına üzüldüğüne dikkat çeken Lavrov, "Biz anlaşmanın korunmasına ilgi duyuyoruz, ABD'nin anlaşmadan çekileceğini açıklamasını üzüntüyle karşıladık" dedi ve şöyle devam etti:

"Mevcut durumu düşünmeye hazır olduğumuzu dile getirdik, ancak ABD'nin kararının nihai olduğu anlaşılıyor. Kararı kısa bir süre içinde resmen duyuracaklar ve 6 aylık geri sayım başlayacak, bu süre sona erince de anlaşmayı sonlandırma kararı artık gerçek olacak."

Rusya'nın birçok kez ‘INF'nin yürürlükte kaldığı 10 yıllık sürenin 2021'de sona ermesiyle anlaşma süresini 5 yıllığına uzatma olasılığını görüşmeye hazır olduğunu' ifade ettiğini belirten Lavrov, ekledi:

"Ancak bu olasılığının gerçekleşmesi için daha önce konuştuğumuz, anlaşmanın uygulanması ile ilgili mevcut sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor".