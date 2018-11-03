Rusya: INF anlaşmasına Çin ve NATO ülkeleri de katılsın

"Bu görüşmeye katılmalarının harika olacağını söylemiştik. Fakat onlar hiç kimsenin bu tür füzelere sahip olmadığını ve anlaşmaya katılmalarına gerek olmadığını belirtmişlerdi. Bizim yürüttüğümüz mantık sade, ‘eğer sizin için bir külfet olmayacaksa neden katılmayasınız' şeklindeydi."
Antonov, "Maalesef o zamanki çabalarımız başarılı olmadı ve anlaşmayı çok taraflı hale getiremedik. Rus tarafı, bu anlaşmanın çok taraflı olmasını, ona sadece Çin'in değil, başta Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere tüm NATO ülkelerinin de katılmasını savundu ve savunmaya devam ediyor.
‘ABD ÇOK YAKINDA INF'DEN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURUR'
Bu arada ABD'nin INF'den çekilmesiyle ilgili bir değerlendirme de Rusya Dışişleri Bakanlı Sergey Lavrov'dan geldi.
"Mevcut durumu düşünmeye hazır olduğumuzu dile getirdik, ancak ABD'nin kararının nihai olduğu anlaşılıyor. Kararı kısa bir süre içinde resmen duyuracaklar ve 6 aylık geri sayım başlayacak, bu süre sona erince de anlaşmayı sonlandırma kararı artık gerçek olacak."
Rusya'nın birçok kez ‘INF'nin yürürlükte kaldığı 10 yıllık sürenin 2021'de sona ermesiyle anlaşma süresini 5 yıllığına uzatma olasılığını görüşmeye hazır olduğunu' ifade ettiğini belirten Lavrov, ekledi:
"Ancak bu olasılığının gerçekleşmesi için daha önce konuştuğumuz, anlaşmanın uygulanması ile ilgili mevcut sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor".
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