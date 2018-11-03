Rus Dışişleri'nden, ABD yaptırımlarına karşı İran'la dayanışma mesajı

Rus Dışişleri, ABD’nin, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı almasını kınadı. Rusya Dışişleri ayrıca, İran’la ekonomik işbirliğinin ABD’nin yaptırımlarına karşın sürmesi için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının tümünü yeniden yürürlüğe koyma kararının, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015'te varılan uluslararası anlaşma için gösterilen çabaları baltaladığı kaydedildi.

ABD'nin bu kararı alarak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na da ‘güçlü bir darbe daha indirdiği' belirtilen açıklamada, "BM'nin onayı olmadan alınan ve üçüncü tarafların çıkarlarını ilgilendiren tüm yaptırım kararlarını reddediyoruz" denildi.

"ABD'nin yaptırımlarına karşın İran'la uluslararası ticari, ekonomik ve finansal işbirliğinin korunması ve genişletilmesi için gereken her şeyi yapacağız" vurgusunu yapan Rus Dışişleri ayrıca, ABD'den, İran'a yönelik yaptırım politikasını yeniden gözden geçirmesini istedi.