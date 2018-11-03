Rus askeri polisi Suriye’de BM konvoyunun güvenliğini sağladı

Konvoyun güvenliğinin sağlanması talebinin BM'nin Suriye'de güvenlikten sorumlu danışman yardımcısı Robert Marinovich'ten geldiği belirtildi.
Rus askeri polisi konvoya El Tanf'ta bulunan ABD üssü çevresindeki 55 kilometrelik ‘güvenli bölgelere'e kadar eşlik etti. Rus askeri helikopterlerinden iki MI-8AMTSH ve bir MI-24 konvoyun havadan güvenliğini sağladı.
© REUTERS / Muhammad Hamed
BM temsilcilerinin Rus yetkililere verdiği bilgiye göre, askeri zırhlı araç, kamyon ve ambulansların da olduğu 100 araçtan oluşan insani yardım konvoyunda, 450 ton gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddeleri bulunuyor.
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