Rus askeri polisi Suriye’de BM konvoyunun güvenliğini sağladı

Konvoyun güvenliğinin sağlanması talebinin BM'nin Suriye'de güvenlikten sorumlu danışman yardımcısı Robert Marinovich'ten geldiği belirtildi.

© REUTERS / Muhammad Hamed Ürdün, Suriye'yle ana sınır kapısını 3 yıl sonra açtı

Rus askeri polisi konvoya El Tanf'ta bulunan ABD üssü çevresindeki 55 kilometrelik ‘güvenli bölgelere'e kadar eşlik etti. Rus askeri helikopterlerinden iki MI-8AMTSH ve bir MI-24 konvoyun havadan güvenliğini sağladı.

BM temsilcilerinin Rus yetkililere verdiği bilgiye göre, askeri zırhlı araç, kamyon ve ambulansların da olduğu 100 araçtan oluşan insani yardım konvoyunda, 450 ton gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddeleri bulunuyor.