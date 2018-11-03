Afgan hükümet yetkilileriyle Taliban temsilcileri Moskova’da bir araya gelecek

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 9 Kasım'da Moskova'da düzenleneceği kesinleşen barış görüşmeleri için, "Bu, Taliban'ın Doha'daki siyasi bürosundan bir heyetin katılacağı ilk üst düzey uluslararası toplantı olacak" denildi.
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PEK ÇOK ÜLKEDEN TEMSİLCİ KATILACAK
Rusya Dışişleri ayrıca, Hindistan, İran, Pakistan, Çin, ABD ve eski Sovyet cumhuriyetleri Türkmenistan ve Kazakistan'ın da dahil olduğu pek çok ülkenin temsilcilerinin de görüşmeye davet edildiğini duyurdu.
AÇILIŞ LAVROV'DAN
Görüşmenin açılışını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı kaydedilen açıklamada ayrıca, "Rus tarafı, Afganistan'da siyasal çözümden başka bir ihtimal olmadığı şeklindeki posizyonunu teyit eder" vurgusu da yapıldı.
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Rusya ağustos ayında barış görüşmeleri düzenlenmesini önermiş ve 12 ülkeyle Taliban temsilcilerini bir sonraki ay Moskova'da toplanmaya davet etmişti. Fakat Afgan hükümeti görüşmeye yanaşmamıştı.
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