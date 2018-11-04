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00:40 05 Kasım 2018
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    Kurt

    Kurduyla birlikte aynı dairede yaşıyor

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    Rusya
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    Rusya’nın Volgograd kentinde bir huzurevinde sağlık görevlisi olarak çalışan İvan Lebedev’in kızı, Terrier cinsinden 2 köpeği ve kurt yavrusuyla tek odalı bir daireyi paylaştığı öğrenildi.

    Huzurevinin nöroloji bölümünde sağlık görevlisi olarak çalışan Lebedev'in 6 ay önce Alman Av Terrieri cinsinden 2 köpeği ve sahiplendiği kurt yavrusuyla Astrahan'dan Volgograd'a taşındığı ve şimdi kızı ve hayvanlarıyla birlikte tek odalı bir dairede yaşadığı ortaya çıktı.

    ​Lebedev'e göre köpeklerden daha zeki çıkan kurt yavrusu, pencere açmayı ve evdeki ışıkları yakmayı biliyor. Sputnik'e konuşan Lebedev, Astrahan bölgesinde bir kurt inine rastlayan çiftçilerin, annelerinin kaçarak bıraktığı yavrularını almasını önerdiklerini anlattı.

    'YAVRU KURDU KURTARDIM'

    Lebedev, "1.5 yıl önce köpeklerimle birlikte Volgograd'da yarışmaya katıldım, belgeli ve diplomalı Alman Av Terrieri cinsinden 2 köpeğim var. Bunu profesyonel olarak yapıyorum. Çiftçiler aradı ve yavru kurtları anlattı, ben 2 tanesini alacağımı söyledim. Oraya gittiğimde bana yanaşanı aldım, kuyruk bile sallamıştı. İkinci yavruyu da bir arkadaşım aldı, gerçi daha sonra ondan kaçmış, tavuk, kaz ve kuzu çalmaya başlayınca da vurulmuş. Bu yavruyu ise ben kurtarmış oldum" diye konuştu.

    'KIZIM, 2 KÖPEĞİM VE KURT YAVRUSUYLA BİRLİKTE TEK ODALI BİR DAİREDE YAŞIYORUZ'

    Yavru kurdun insanlardan korkmamasının çok ender rastlanan bir durum olduğunu aktaran Lebedev, "Örneğin Perm'de kurt avcıları yetiştirmişlerdi, şimdi bu köpekler sınır birliklerinde görev yapıyor. Kurt yavrusunu Astrahan'daki daireme aldım, geçen şubattaysa kızımın üniversite sınavını kazandığı için Volgograd'a taşındım. Kızım, 2 köpeğim ve kurt yavrusuyla birlikte tek odalı bir dairede yaşıyoruz" dedi.

    Öte yandan Lebedev, yavru kurdu köpek üretminde kullanmak istediğini de sözlerine ekledi.

    'DOYASIYA DOLAŞMAZSA, DAİRENİN İÇİNDE ÇOK SIKILIR'

    Yavru kurdun tüm aşılarının yapıldığını, veteriner kaydı ve sertifikasının olduğunu anlattı. Kente taşındığından beri 3 kez tanımadığı kişilerin hakkında şikâyette bulunduğunu belirten Lebedev, fakat evi kontrol eden mahalle polisinin herhangi bir işlem yapmadığını aktardı.

    Lebedev, "Her gün sabah akşam 3'er saat birlikte dolaşıyoruz. O doyasıya dolaştıktan sonra uykuya dalıyor, ben de huzurevindeki işime gidiyorum. Hafta sonlarıysa 10''ar saat şehir dışında geçiriyoruz. O kadar dolaşmazsa dairenin içinde çok sıkılır. Aslında arsa alıp kurdumla birlikte oraya taşınmak istiyorum. Bu şekilde daha rahat oluruz. Şimdilik uygun bir arsa arıyorum" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İvan Lebedev, Astrahan, Volgograd, Rusya
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