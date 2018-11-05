Kayboldukları Sibirya ormanında sahibini kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti

Vinogradov, aç kalmamak için sebze yağı içip köknar ağacı yapraklarını yemiş, köpeği Tor için de fare yakalamıştı. Fakat buldukları yiyecekler yetmemiş ve Tor Vinogradov'un çantası ve montunun bir kısmını yemişti.
Hero dog that saved owner during three weeks lost in chilly Siberian wilderness has died. Vets failed to save bullterrier who kept his master warm on cold nights as pair avoided attack by bears and wolves https://t.co/SYdDs7Uny7 pic.twitter.com/Bq94EFp1Ze— The Siberian Times (@siberian_times) October 30, 2018
Kurtulduktan sonra Krasnoyarsk'ta veteriner kontrolünden geçen Tor'a bağırsak tıkanıklığı teşhisi konuldu. Kahraman köpek daha sonra ameliyat edildi, ameliyattan sonra günlerce durumu stabil hale gelemedi ve dün hayatını kaybetti.
‘BİR MUCİZE OLMADI'
Tor ve Vinogradov'u arama çalışmalarına yardım eden bölge halkı da başsağlığı diledi.
‘TOR'UN YANIMDA OLMASI DURUMU KOLAYLAŞTIRDI'
Ormandaki günleri anlatan Vinogradov, ormandayken bir ayı ve yavrusunu gördüklerinde çok korkup havlamaması için Tor'un ağzını kapattığını söyledi. Vinogradov "Havlasaydı onu parçalarlardı. Sonra da beni. Neyse ki kurtulduk. Birbirimize sarılarak uyuduk. Tor'un yanımda olması durumu kolaylaştırdı" dedi.
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