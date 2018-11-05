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12:01 05 Kasım 2018
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    Pitbull, köpek

    Kayboldukları Sibirya ormanında sahibini kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti

    © AA /
    Rusya
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    Sibirya ormanlarında kaybolan 65 yaşındaki Vladimir Vinogradov 3 hafta boyunca Tor isimli bull teriyer cinsi köpeğine sarılarak ısınması sayesinde hayatta kaldı. Ancak kahraman köpek Tor, ormandayken sahibinin çantası ve montunu yemesi nedeniyle kurtulduktan sonra hayatını kaybetti.

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    © Fotoğraf: Twitter
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    Siberian Times'ın aktardığına göre, Rusya'nın Krasnoyarsk kentinden 65 yaşındaki Vladimir Vinogradov ve bull teriyer cinsi köpeği Tor, ekim ayı başlarında ormanda kayboldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri ve 100 kişilik bir arama kurtarma ekibi, ikiliyi 3 hafta boyunca kayboldukları ormanda aradı. Ancak bu kadar uzun süre Sibirya soğuğunda hayatta kalmalarının imkânsız olduğu düşünüldü. Vinogradov ve Tor'a vahşi hayvanların saldırmış olabileceği ihtimali de mevcuttu, fakat 21 Ekim'de Krasnoyarsk'ın 54 kilometre doğusundaki Kuskun köyüne yakın bir ormandan çıkageldiler. Ormandan çıktıklarında çok zayıf ve yorgunlardı, ancak iyilerdi. Ağaç dallarından bir barınakta kalıp birbirlerine sarılarak ısınmışlardı.

    Vinogradov, aç kalmamak için sebze yağı içip köknar ağacı yapraklarını yemiş, köpeği Tor için de fare yakalamıştı. Fakat buldukları yiyecekler yetmemiş ve Tor Vinogradov'un çantası ve montunun bir kısmını yemişti.

    ​Kurtulduktan sonra Krasnoyarsk'ta veteriner kontrolünden geçen Tor'a bağırsak tıkanıklığı teşhisi konuldu. Kahraman köpek daha sonra ameliyat edildi, ameliyattan sonra günlerce durumu stabil hale gelemedi ve dün hayatını kaybetti.

    ‘BİR MUCİZE OLMADI'

    köpek
    © AP Photo/ Fernando Vergara
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    Vinogradov'un kızı Tatyana sosyal medyada "Doktorlar ellerinden geleni yaptı, ama bir mucize olmadı. Tor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

    Tor ve Vinogradov'u arama çalışmalarına yardım eden bölge halkı da başsağlığı diledi.

    ‘TOR'UN YANIMDA OLMASI DURUMU KOLAYLAŞTIRDI'

    Ormandaki günleri anlatan Vinogradov, ormandayken bir ayı ve yavrusunu gördüklerinde çok korkup havlamaması için Tor'un ağzını kapattığını söyledi. Vinogradov "Havlasaydı onu parçalarlardı. Sonra da beni. Neyse ki kurtulduk. Birbirimize sarılarak uyuduk. Tor'un yanımda olması durumu kolaylaştırdı" dedi.

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    Etiketler:
    köpek, bull teriyer, Siberian Times, Vladimir Vinogradov, Tor, Sibirya, Krasnoyarsk, Rusya
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