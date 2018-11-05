'Rusya, Suriye'ye S-300 gönderdikten sonra İsrail hiç saldırmadı'

Al-Masdar ajansının Şam'dan ismi belirtilmeyen bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya Suriye'ye S-300 füze savunma sistemleri sevkiyatı yaptıktan sonra İsrail Hava Kuvvetleri ülkeye saldırmadı.
‘HİÇBİR İHLAL YOK'
Kaynak, Reuters'ta yer alan ve Tel Aviv'in İl-20 uçağının düşürülmesi olayından sonra saldırı gerçekleştirdiği iddialarını da yalanladı ve Rusya ordusunun Lazkiye ve Hama'da Suriye ordusunu S-300'lerin kullanımı konusunda eğitmeye devam ettiğini açıkladı.
İsrail F-16'larının Suriye'de 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rusya, askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)