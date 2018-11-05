'Rusya, Suriye'ye S-300 gönderdikten sonra İsrail hiç saldırmadı'

İsrail'in Rus İl-20 uçağının düşürülmesine yol açmasının ardından Rusya Suriye'ye 49 adet S-300 füze savunma sistemi sevkiyatı yaptı. Sistemlerin sevkiyatından sonra İsrail'in Suriye'de hiç saldırı gerçekleştirmediği belirtildi.

Al-Masdar ajansının Şam'dan ismi belirtilmeyen bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya Suriye'ye S-300 füze savunma sistemleri sevkiyatı yaptıktan sonra İsrail Hava Kuvvetleri ülkeye saldırmadı.

‘HİÇBİR İHLAL YOK'

Kaynak, sınırların yakınlarında uçuş gerçekleştirse de, İsrail Hava Kuvvetleri'nin tartışmalı Golan Tepeleri'nden veya Lübnan'dan hava sahası ihlalinde bulunmadığını da belirtti.

Kaynak, Reuters'ta yer alan ve Tel Aviv'in İl-20 uçağının düşürülmesi olayından sonra saldırı gerçekleştirdiği iddialarını da yalanladı ve Rusya ordusunun Lazkiye ve Hama'da Suriye ordusunu S-300'lerin kullanımı konusunda eğitmeye devam ettiğini açıkladı.

İsrail F-16'larının Suriye'de 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rusya, askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirdi.