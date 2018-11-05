Rusya: Beyaz Miğferler, Suriye’de provokasyon hazırlıklarına son vermiyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’deki terör örgütlerinin Beyaz Miğferler örgütüyle ortaklaşa bir şekilde, Suriye ordusunu kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamak için provokasyon hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, "Suriye'deki terörist örgütlerin, Beyaz Miğferler ile işbirliğinde, kimyasal maddeleri kullandıkları geniş kapsamlı provokasyon için hazırlıkları sürdürdüğü yönünde tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Suriyeli mevkidaşlarının bu sinyalleri devamlı olarak BMGK üyelerine ulaştırmaya çalıştığını dile getiren Nebenzya, "Rus askerler de bu verilere sahip" dedi.

Türkistan İslam Partisi örgütü militanlarının 27 Ekim'de Maarat en-Numan'dan 20 adet 10 litrelik konteyner içinde klor maddesi taşıdığını aktaran Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerel sakinlerin Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi'ne verdiği bilgiye göre Beyaz Miğferler aktivistleri, gıda ürünleri karşılığında mizansen çekimlerine katılacak gönüllüleri arıyor. Halep bölgesinden de benzer bilgi geldi. Beyaz Miğferler Azez, Marea ve Çobanbey'e zehirli maddeleri içeren galonlar ve profesyonel çekim ekipmanı getirdi".

"Provokasyonun amacı belli", diyen Nebenzya, "Amaç, Suriye'ye kitle imha silahların yayılmasını önleme rejimini ihlal eden taraf damgasını vurmak, Şam'a yönelik yeni saldırgan eylemler için bahane oluşturmak, Rusya'yı ‘rejimin iğrenç suçlarına yüz veren ülke' damgasını vurmak" diye ekledi.

Nebenzya, "Bizim askerlerimiz durumu takip ediyor. İdlib'deki silahsızlandırılma bölgesi yakınlarındaki kontrol noktalarına radyason, kimyasal ve biyolojik keşif araçları konuşlandırıldı. Bu araçlar sayesinde durum analizi yapılıyor" diye konuştu.