Kremlin: Putin, Paris’te Trump’la mutlaka görüşecek, ama görüşme kısa olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın mutlaka Paris’teki etkinlik sırasında bir araya geleceğini, ama bu görüşmenin etkinliğin formatı nedeniyle ‘ayaküstü’ olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, 10-11 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ateşkes Günü sırasında muhtemelen Putin ile görüşmeyeceğini ifade etmişti. Trump, Putin ile Arjantin'de yapılacak G-20 Zirvesinde görüşeceğini açıklamıştı.

Trump'ın bu açıklamasını RIA Novosti'ye değerlendiren Peskov, "Onlar mutalaka görüşecek" dedi. Kremlin Sözcüsü, Parist'te kapsamlı görüşmenin olmayacağını belirterek, "Gerçekten şartlar biraz değişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü nedeniyle Paris'te düzenlenen etkinliğin çok taraflı formatı, iki başkanın kapsamlı görüşme gerçekleştirmesine izin vermiyor" diye ekledi.

Peskov, "Bu yüzden Putin ve Trump'ın ayaküstü görüşmesi ve kapsamlı görüşme için kendilerinin tarih vermesi kararı alındı" diye kaydetti.