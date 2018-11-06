Tataristan’da Hizb-ut Tahrir hücresi liderleri yakalandı

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Tataristan'da IŞİD'e ait bir hücre çökertildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, polis ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Tataristan’ın Aznakayev ve Bugulminsk bölgelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Hizb-ut Tahrir örgütü hücresi liderleri yakalandı. Yakalanan teröristlerin yurtdışından aldığı talimatlar doğrultusunda ülkede anayasaya aykırı faaliyetler yürüttüğü ve dünya çapında bir hilafet kurma amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Diğer yandan teröristlerin ülkedeki Müslümanları kendi saflarına çekip örgütü genişlettiği de kaydedildi.

Operasyon sırasında propaganda için kullanılan materyaller, örgüt liderlerinin emirleri ve yürütülen eylemlerin rapor edildiği belgelerin yanı sıra elektronik bellekler ele geçirildi. Teröristler gözaltı sonrasında tutuklandı.

Rusya ve Orta Asya güvenlik servisleri son bir yılda 150 terör şüphelisini yakalayarak sınırdışı etti.