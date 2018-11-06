Peskov’dan ABD seçimlerine müdahale ettikleri iddialarına yanıt: İsmi cismi belli olmayan analistleri yorumlayamayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın ABD Kongresi’nde 6 Kasım’da yapılacak ara seçimlere müdahale girişiminde bulunduğu iddialarına ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi. Peskov “İsmi cismi olmayan analistlerle ilgili yorum yapamayız” dedi.

ABD'li analistlerin Rusya'nın ülkedeki seçimlere, özelliklede Kongre ara seçimlerine müdahale girişimlerine devam ettiğine ilişkin iddiaları yorumlaması istenen Peskov, "İsmi cismi belli olmayan analistlerle ilgili yorum yapamayız. Bu kişilerin kim olduğunu, siber güvenliğin ne olduğunu anlayıp anlamadıklarını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin suçlamaların Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi ile bağlantılı analistlerden geliyor olabileceği yorumuna cevap veren Peskov "Bu tür görüşler hakkında yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını söylemişti.