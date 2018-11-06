Lavrov: ABD'nin İran'a yaptırımları tamamen gayrimeşru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yaptırımlarının tamamen gayrimeşru olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi biçimde ihlal ettiğini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, "ABD'nin İran'a ilişkin önlemleri, tamamen gayrimeşru. Bunlar, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi biçimde ihlal ediyor. Bu önlemlerin açıklanma ve uygulanma biçimlerinin hayal kırıklığı yaratmaması da imkansız"dedi.

'YAPTIRIMLARA RAĞMEN İRAN'LA EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Lavrov, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'la ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını bulacaklarını ifade etti.

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