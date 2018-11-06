Lavrov: ABD'nin Rusya'ya yönelttiği seçimlere müdahale suçlamalarının içi boş

Lavrov, "Daha önce söylediğim gibi, önceki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğimize ve bugünkü ara seçimlere müdahale edeceğimize dair tüm suçlamaların boş açıklamalar olduğu görüldü. Birçok kez talep etmemize rağmen hiç kimse somut kanıt sunmadı. Buna başkanlık seçimleri de dahil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Görünen o ki, herhangi bir bulgu olmaması nedeniyle, ABD'li yetkililer bugün yapılan seçimlerle ilgili olarak Rusya'nın bu seçimlere müdahale ettiği yönünde bir kanıt bulunmadığını açıkladı" diye ekledi.

ABD'de bazı kesimler, Kasım 2016'daki başkanlık seçimleri sonrası Rusya'ya seçimlere müdahale konusunda birçok suçlama yöneltmişti. Bu güne dek devam eden suçlamalar, Rusya tarafından kesin bir dille reddedilmişti.