Lavrov'dan NATO'nun eylemlerine askeri yanıt sinyali

© AFP 2018 / Armend NIMANI NATO: Silah kontrolü konusunda Rusya ile etkili anlaşmalar yapmak istiyoruz

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

'HAYAT, NATO'YU RUSYA'YLA DİYALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK'

Sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."