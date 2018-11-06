Lavrov'dan NATO'nun eylemlerine askeri yanıt sinyali

'HAYAT, NATO'YU RUSYA'YLA DİYALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK'
Sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.
Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."
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