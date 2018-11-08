Sberbank: Denizbank'ın satışı, 2019'un ilk çeyreğine sarkabilir

Söz konusu onayların bir kısmının alındığını da kaydeden Hasis, "Tüm onayların alınmasını müteakip satışın gerçekleşeceğini umuyoruz. Türk ekonomisinin istikrar kazanması, alıcının iştahını kabartabilir" ifadelerini kullandı.
'SÜREÇ BAZEN 4 AY SÜREBİLİYOR'
"Düzenleme kuruluşu onaylarını alma süreçlerini yönetemeyiz, zira birçok kuruluşta bu süreç bazen 3, bazen 4 ay sürebiliyor" diye devam eden Hasis, tüm onayları yıl sonuna kadar alamayacaklarını, dolayısıyla satışın 2019'un ilk çeyreğine sarkacağını düşündüklerini ifade etti.
Sberbank, Denizbank'taki hisselerini Emirates NBD Bankası'na satmak için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın değerinin 14.6 milyar lirayı geçtiği açıklanmıştı.
Rus bankası, Denizbank'ı Belçikalı grup Dexia'dan 2012'de satın almıştı.
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