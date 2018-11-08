Sberbank: Denizbank'ın satışı, 2019'un ilk çeyreğine sarkabilir

Denizbank'ın satışı için Dubai merkezli Emirates NBD Bank'la yaptıkları anlaşmanın fiyatını gözden geçirmek için bir sebep bulunmadığını söyleyen Denizbank'ın hakim ortağı Rus Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lev Hasis, alınması gereken onaylar nedeniyle satışın 2019'un ilk çeyreğine sarkma ihtimali bulunduğunu söyledi.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Sberbank'ın elden çıkardığı Denizbank için Rekabet Kurumu'na başvuru

Lev Hasis, "Satışın koşulları üzerinde dolar bazında mutabakat sağlandı. Satış fiyatını etkileyebilecek herhangi tetikleyici bir durum yaşanmadı. Dolayısıyla anlaşma, bağlayıcı nitelikte ve partnerimizle birlikte düzenleme kuruluşu onaylarını almaya yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Söz konusu onayların bir kısmının alındığını da kaydeden Hasis, "Tüm onayların alınmasını müteakip satışın gerçekleşeceğini umuyoruz. Türk ekonomisinin istikrar kazanması, alıcının iştahını kabartabilir" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ BAZEN 4 AY SÜREBİLİYOR'

"Düzenleme kuruluşu onaylarını alma süreçlerini yönetemeyiz, zira birçok kuruluşta bu süreç bazen 3, bazen 4 ay sürebiliyor" diye devam eden Hasis, tüm onayları yıl sonuna kadar alamayacaklarını, dolayısıyla satışın 2019'un ilk çeyreğine sarkacağını düşündüklerini ifade etti.

Sberbank, Denizbank'taki hisselerini Emirates NBD Bankası'na satmak için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın değerinin 14.6 milyar lirayı geçtiği açıklanmıştı.

Rus bankası, Denizbank'ı Belçikalı grup Dexia'dan 2012'de satın almıştı.