Rusya Enerji Bakanlığı: ABD yaptırımları Kırım’a enerji tedarikini etkilemeyecek

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaptırımların uygulanması, Kırım Yarımadası tüketicilerine enerji tedarikini ve KrımTETs’in çalışmalarını etkilemeyecek. KrımTETs ünitelerinden biri olan Sakskaya TETs’in modernizasyonu ve genişletilmesi Rus ekipmanı kullanılarak hayata geçiriliyor."
© Sputnik / Alexander Shalgina
ABD Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren KrımTETs enerji şirketi ile Rossiya Bankası’na ait Güney Proje şirketi ve 4 Kırımlı senatöre karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.
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