Rusya Enerji Bakanlığı: ABD yaptırımları Kırım’a enerji tedarikini etkilemeyecek

Rusya Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD’nin yürürlüğe koyduğu yaptırımların Kırım tüketicilerine enerji arzını ve Kırım Birleşik Isı ve Güç Santrali’nin (KrımTETs) faaliyetini etkilemeyeceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaptırımların uygulanması, Kırım Yarımadası tüketicilerine enerji tedarikini ve KrımTETs’in çalışmalarını etkilemeyecek. KrımTETs ünitelerinden biri olan Sakskaya TETs’in modernizasyonu ve genişletilmesi Rus ekipmanı kullanılarak hayata geçiriliyor."

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren KrımTETs enerji şirketi ile Rossiya Bankası’na ait Güney Proje şirketi ve 4 Kırımlı senatöre karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.