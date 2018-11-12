‘Rusya ile Türkiye, yatırımlar önündeki kısıtlamaları kaldırmalı'

Rus-Türk İş Forumu'nda konuşan Şohin, Rusya'daki altyapı projelerine Türk yatırımcıları çekme fikrinin çok doğru olduğunu kaydederek, "Bizim görevimiz, bu altyapı projelerini iyi tanıtmak, çünkü Rus-Türk ilişkilerini etkileyen altyapı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgililer. Bu özellikle Azak-Karadeniz havzasındaki liman tesisleri ve demir yolları ve genel olarak Kuzey-Güney koridoruyla ilgili" dedi.

'TÜRK ŞİRKETLERİ YATIRIMCILAR OLARAK DA KATILMALI'

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Antalya’da 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu başladı 9

Söz konusunun ayrıca dijital ve telekomünikasyon altyapısı da olduğunu dile getiren RSPP Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk şirketleri sadece müteahhitler olarak değil yatırımcılar olarak da katılmalı. Bu projeleri hayata geçirmek için yabancı yatırımları çekmek bizim için çok önemli. Üstelik yabancı yatırımcılar, onları ilgilendiren biçimlerde projelere katılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz".

Şohin, yatırımcılara ilgi çeken projeler, iyi geri dönüşüm ve yatırımların korunmasını teklif etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.