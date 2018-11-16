Rusya'dan Sütaş'a ihracat yasağı

Kararın Sütaş'ın ürettiği süt tozunda Rusya'da kullanımı yasak olan zararlı maddeler bulunması nedeniyle alındığı belirtildi.

Rosselhoznadzor yetkililerine göre, Sütaş'ın ürettiği süt tozunda bulunan bu maddeler, antibiyotik türleri olan spiramisin ve tilmikosin içeriyor.

Böylece daha önce 8 Türk şirketinin Rusya'ya süt ürünü ihraç etmeye hakkı varken bu sayı şimdi 6'ya indi.