'Rusya, 3 doğalgaz hattı projesiyle Avrupa ve Asya’daki etkisini arttıracak'

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, dünyanın en büyük gaz üreticisi Rusya’nın Kuzey Akımı 2, Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) ve Türk Akımı projeleriyle Avrupa ve Asya’daki etkisini giderek arttırdığını yazdı.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Avrupa'ya doğalgaz tedarik etmeye devam ettiği belirtilen haberde, geçen yıl Rusya'nın Avrupa'daki toplam gaz talebinin üçte birini karşıladığı kaydedildi.

Uzmanlar, 2025'e doğru Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'nın yine Moskova tarafından karşılanacağını öngörüyor.

Almanya'da 2022'de son nükleer reaktörün ve kömürle çalışan birçok elektrik santralin kapanacak olmasının da Rus doğalgazına talebin artmasına neden olacağı belirtilen yazıda, "Rusya'dan ek sevkiyatlar Avrupa'yı daha rahat bir konuma getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

© REUTERS / Axel Schmidt Kuzey Akım-2 hattında 200 kilometrelik boru döşendi

Ancak Rusya'nın gaz projelerinin rakipleri olduğunu belirten Bloomberg, özellikle de Almanya'yı ‘Moskova'nın rehinesi' olarak nitelendiren ve Kuzey Akımı 2 kapsamında işbirliği için şirketlere yaptırım uygulanmasına imkân tanıyan yasaya imzasını atan ABD Başkanı Donald Trump'a işaret etti. Yazıda ayrıca Polonya'nın 2022'ye doğru Rus gazı alımlarını durdurup yerine Norveç'ten gaz almayı planladığına dikkat çekildi.

‘MOSKOVA ON YILLARDIR GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ'

Alman yetkililer ise Moskova'nın on yıllar boyunca güvenilir bir tedarikçi olarak kaldığını ve ne Soğuk Savaş'ın, ne de Ukrayna'daki durum nedeniyle kötüleşen ilişkilerin buna engel olmadığını vurguladı. Almanya'daki girişimciler de Gazprom'un giderek artan etkisinden rahatsız olmadıklarını belirtti.

Alman enerji şirketi RWE'nin ticari faaliyetlerden sorumlu müdürü Andree Stracke'nin açıklamalarına yer verilen yazıda, Stracke'nin "Bir noktada politikacılar bu konuda endişe duyup duymadıklarını söylemek zorundalar, fakat bizim için bu bir iş. Burası rahat erişilebilen bir pazar, burada mallarını satmak isteyen herkesi bekliyoruz" sözleri aktarıldı.

RUSYA'NIN ÜÇ DOĞALGAZ BORU HATTI

Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki hattın döşenmesini kapsıyor. Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi de Karadeniz'in dibinden Türkiye'ye kadar her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Gazprom ile CNPC, Mayıs 2014'te Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e her yıl 38 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatını öngören anlaşma imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamındaki sevkiyatların önümüzdeki yıl sonunda başlaması bekleniyor. Boru hattının toplam uzunluğu, yaklaşık 4000 kilometre olacak.