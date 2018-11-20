Rus pilot: Su-57, Suriye'de yeni silahları başarıyla denedi

© Sputnik / Alexey Kudenko Rusya’nın yeni Su-57 uçakları Suriye semalarında denendi

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Zvezda televizyonuna konuşan Bogdan, 5. nesil çok işlevli Su-57 uçaklarının, ilan edilen özellikleri tamamen doğruladığını kaydetti.

Pilot, "Amacımız uçağı, yeni silah türlerinin yeni uygulama yöntemleriyle denendiği eylemde sergilemekti. Silahlar oldukça başarılı bir şekilde kullanıldı" dedi.

2019'DA TESLİM EDİLECEK

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.