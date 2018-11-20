Aton: Gazprom, Türk Akımı'ından büyük avantajlar sağlayacak

Deniz kısmı inşaatının projenin en pahalı ve en zor kısmı olduğu belirtilen açıklamada "Projenin deniz kısmının tamamlanması Türk Akımı projesinin ilerlemesinin yanı sıra Gazprom'un genel sermaye programının geliştirilmesinin de önemli bir aşamasıdır" denildi.
'HİSSELER HERHANGİ BİR TEPKİ VERMEYECEK'
Bu haberin şimdilik piyasa dinamiklerine önemli bir etkisinin olmayacağı vurgulanan açıklamada, Gazprom'un hisselerinin de herhangi bir tepki vermeyeceği belirtildi.
Türk Akımı projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Boru hatlarından ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Türk Akımı 2019'da tüketiciye gaz sağlamaya başlayacak.
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