Aton: Gazprom, Türk Akımı'ından büyük avantajlar sağlayacak

Aton analitik ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Akımı projesi Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz sevkiyatına olan bağımlılığını azaltacak ve AB ülkelerine gaz sevkiyatı maliyetini düşürecek.

Aton açıklamasında, "Boru hattının 2019'da çalışmaya başlaması, Gazprom'un yüksek politik risklerle ilişkili Ukrayna üzerinden yapılan transite olan bağımlılığını azaltacak ve daha modern boru hatı kullanıldığından Türkiye ve Güney Avrupa'ya gaz sevkiyatı maliyetini düşürecek" yorumunda bulundu.

Deniz kısmı inşaatının projenin en pahalı ve en zor kısmı olduğu belirtilen açıklamada "Projenin deniz kısmının tamamlanması Türk Akımı projesinin ilerlemesinin yanı sıra Gazprom'un genel sermaye programının geliştirilmesinin de önemli bir aşamasıdır" denildi.

'HİSSELER HERHANGİ BİR TEPKİ VERMEYECEK'

Bu haberin şimdilik piyasa dinamiklerine önemli bir etkisinin olmayacağı vurgulanan açıklamada, Gazprom'un hisselerinin de herhangi bir tepki vermeyeceği belirtildi.

© AP Photo / Pat Sullivan BP Başkanı Dudley: Gazprom ve Rosneft’e uygulanacak yaptırımlar AB’nin enerji sistemini çökertir

Gazprom, Pazartesi günü Türk Akımı'nın deniz kısmı inşaatını tamamladığını açıklamıştı.

Türk Akımı projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Boru hatlarından ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Türk Akımı 2019'da tüketiciye gaz sağlamaya başlayacak.