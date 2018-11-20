Gazprom: Ukrayna, Türk Akımı'nın farkına bile varmadı

Unigovskiy'in sözlerine yanıt veren Kupriyanov, "Ukrayna, Kuzey Akım 2'yle mücadeleyle o kadar meşguldü ki, yılda 31.5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türk Akımı'nı Karadeniz'in dibinde ne kadar hızlı inşa ettiğimizin farkına bile varmadı. Kiev yönetimi, bu durumun farkına vardı ve Türk Akımı 2'yle mücadele edilmesi için çağrı yapılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlenmişti.
Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" derken Putin, projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini açıklamış ve Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yapmıştı.
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