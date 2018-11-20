Gazprom: Ukrayna, Türk Akımı'nın farkına bile varmadı

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Kuzey Akım 2'yi engelleme çalışmalarıyla çok meşgul olan Ukrayna'nın Rusya'nın Türk Akımı'nı inşa ettiğini fark etmediğini söyledi.

Ukrayna'da yayın yapan Kanal 24'e konuşan Ukrayna Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy, "Ukrayna'nın Türk Akımı'nın ikinci hattının inşasının başlatılmaması için elinden geleni yapması gerek. Zira böyle bir durumda Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yapılacak gaz sevkiyatı daha da azalacak" demişti.

Unigovskiy'in sözlerine yanıt veren Kupriyanov, "Ukrayna, Kuzey Akım 2'yle mücadeleyle o kadar meşguldü ki, yılda 31.5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türk Akımı'nı Karadeniz'in dibinde ne kadar hızlı inşa ettiğimizin farkına bile varmadı. Kiev yönetimi, bu durumun farkına vardı ve Türk Akımı 2'yle mücadele edilmesi için çağrı yapılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlenmişti.

Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" derken Putin, projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini açıklamış ve Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yapmıştı.