Rus uçakları, terör yanlılarının Halep'e ateş edilen bölgedeki mevzilerini vurdu

© Sputnik / Iliya Pitalev Suriye ordusu, Halep'e saldıran militanların mevzilerini vurdu

Rus keşif birliklerinin İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölgede militanların Halep halkına yönelik kimyasal saldırıda kullanılan silahları tespit ettiğini belirten Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının o bölgedeki mevzilerini vurduğunu kaydetti.

'SİLAHLARIN YENİDEN KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Konaşenkov, "Rusya'nın Suriye'deki askeri grubunun keşif birlikleri, İdlib eyaletindeki silahlardan arındırılmış bölgede yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların Halep'e zehirli maddelerle gerçekleştirdikleri saldırıda kullanılan ateşli silahları tespit etti, ayrıca silahların yeniden kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ‘SICAK HAT' ÜZERİNDEN BİLGİ VERİLDİ

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların terör yanlılarının dün akşam Halep halkına yönelik kimyasal saldırı düzenlediği bölgede tespit edilen topçu mevzilerini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Türk yetkililere saldırılar hakkında ‘sıcak iletişim hattı' üzerinden önceden bilgi verildiğini ifade etti.

'MİLİTANLARIN HALEP'E SALDIRDIĞI BÖLGEDEKİ TÜM HEDEFLER İMHA EDİLDİ'

Rus uçakların militanların Halep'e saldırı düzenlediği bölgedeki tüm hedefleri imha ettiklerini belirten Konaşenkov, "Düzenlenen hava saldırıları sonucunda militanların tüm hedefleri imha edildi. Türk tarafı sıcak iletişim hattı üzerinden önceden uyarıldı" ifadelerini kullandı.