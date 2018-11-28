Süpersonik hızla çarpma: SSCB hava sahasına giren İran uçağı nasıl düşürüldü?

SSCB'NİN HAVA SAHASINI SON DERECE DONANIMLI PHANTOM UÇAĞI İHLAL ETTİ
O gün sınırın ihlal edildiğinin tespit edilmesiyle 35 yaşındaki askeri pilot Yüzbaşı Gennadiy Yeliseev, MiG-21SM uçağıyla o bölgeye yönlendirildi. Daha sonra SSCB hava sahasına giren uçağın İran'a ait RF-4C Phantom olduğu anlaşıldı. En ünlü Amerikan avcı uçağının bu modelinde çok sayıda keşif cihazı bulunuyordu. Özel olarak uzatılmış burun kısmında havadan çekim yapan birkaç fotoğraf makinesi ve özel konteynerde uzun odak mercekli kamera mevcuttu. Uçak gece vakti de rahat bir şekilde farklı yüksekliklerden fotoğraf çekebiliyordu. Fanthom ayrıca 4 adet ‘havadan havaya' sınıfı güdümlü füzeyle donatılmıştı.
SSCB'YE KARŞI CİA'İN GELİŞTİRDİĞİ DARK GEN PROJESİ
İran'ın RF-4C Phantom uçağı, söz konusu casusluk faaliyetleri kapsamında Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından SSCB'nin hava savunmasındaki zayıf noktaları ortaya çıkarmak için geliştirilen Dark Gen projesi çerçevesinde bir görevi yerine getiriyordu.
İRANLI PİLOTUN ARKASINDA AMERİKAN SUBAYI DA VARDI
Uçağı kullanan İranlı pilotun arkasındaki koltukta ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli Albay John Sanders vardı. Görevin başarılı olmaması durumu için yapılan B planına göre Amerikalı eğitmenin İranlı öğrencisine yeni uçağı nasıl kullanacağını öğretiyormuş gibi görünecekti.
'NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÜŞÜRÜN'
‘Uçağı ne pahasına olursa olsun düşürün' talimatı alan Yeliseev, içinde ne olduğu ve uçuş amacının ne olduğu bilinmeyen Phantom'u bırakamazdı. O anda Yüzbaşı Yeliseev, o zamana kadar dünya havacılık tarihinde hiç görülmemiş bir adım atarak, uçağını karşı tarafın uçağının üzerine sürdü ve kendi uçağının gövdesiyle Phantom'a çarparak, kontrolden çıkardı.
HAYATINI KAYBEDEN PİLOT, SOVYETLER BİRLİĞİ KAHRAMANI UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ
RF-4C mürettebatıysa hayatta kaldı ve uçağı havadayken terk etmeyi başardı. Fakat aşağıda kendilerini sınır muhafızları bekliyordu. İran uçağının düşürülen pilotları olaydan 2 hafta sonra, daha önce İran topraklarına düşen Sovyet uydusundaki verilerle takas edilerek İran'a döndü. İran Hava Kuvvetleri'nde görevine devam eden İranlı pilotsa, 1982'de İran-Irak savaşı sırasında Irak'a ait bir MiG tarafından düşürülerek hayatını kaybetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)