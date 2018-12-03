Rus hükümetinden ülkedeki Türk işçi sayısını etkileyebilecek plan

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2019 yılında yabancı işçi kotalarının artırılacağını ve vize uygulanan ülkelerden kabul edilecek işçi sayısının 144.583 olarak belirlendiğini açıkladı.

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Çok sayıda Türk işçinin çalıştığı Rusya'dan 2019'da uygulanacak yabancı işçi kotasına ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Rus resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'nın haberine göre Golikova, yabancı işçilere talebin bölgelerin önerileri esas alınarak belirlendiğini ifade ederek, "Yabancı işçilerin ekonomiye dahil edilmesi, işverenlerin kalifiye işçi taleplerini karşılama ve başta enerji alanı olmak üzere büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesini sağlama imkanı sunacak. Örneğin, yabancı işçileri 'Sibirya'nın Gücü' boru hattının inşasında istihdam edilecek" dedi.

KONUT, ALTYAPI VE ENERJİ

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2019 yılında 111 bin yabancı işçiye ihtiyaç olacağını anlatan Golikova, 33 bin işçinin ise öngörülmeyen durumlar için rezervde tutulacağını kaydetti.

Rusya'da özellikle inşaat sektöründe çok sayıda Türk firması faaliyet yürütüyor. Özellikle konut, altyapı ve enerji alanlarında birçok proje gerçekleştiren Türk şirketleri, son yıllarda bir dizi havalimanı ihalesinde de kazanan taraf oldu. Türk işçiler, Türk şirketlerin projelerinin yanı sıra Rus şirketlerin projelerinde de istihdam ediliyor.