Rus tarım denetçileri şikayetler üzerine bugün Türkiye'ye geliyor

RUSYA'YA SEVK EDİLMEK ÜZERE PAKETLENEN NARENCİYEYİ DENETLEYECEKLER
Rosselhoznadzor yetkilileri ayrıca, 3-21 Aralık süresince Türk tarafıyla, Rusya'ya sevk edilmek üzere paketlenen elma ve erik gibi çekirdekli ürünler ile narenciye ürünlerinin incelemesini yapacak. Söz konusu önlemin, Türkiye'den gönderilen bu ürünlerde pek çok kez Akdeniz meyve sineği rastlanmış olmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine alınacağı belirtiliyor.
TÜRKİYE'DEN EKİM ÜRÜNÜ ALINIMA İZİN ÇIKABİLİR
Diğer taraftan Rus denetçilerin, Türk ekim ürünlerinin denetimini de yapacağı kaydedildi. Rosselhoznadzor tarafından yapılacak bu denetim ve laboratuvar testleri sonucunda Türkiye'den ekim ürünü alınmasının uygun olup olmadığını ilişkin karar verilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)