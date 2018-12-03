Rus tarım denetçileri şikayetler üzerine bugün Türkiye'ye geliyor

Rus federal tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'dan bir heyet, Türk tarım yetkilileri ile görüşmek ve şikayetler nedeniyle bir dizi denetim gerçekleştirmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor.

Rosselhoznadzor yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, federal tarım ürünleri denetim ajansı heyeti 3-21 Aralık'ta Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Rus tarım denetçilerinin ziyaretinde, Türkiye'den Rusya'ya gıda güvenliğine uygun ürünlerin gönderilmesi konusunu ele alacak.

RUSYA'YA SEVK EDİLMEK ÜZERE PAKETLENEN NARENCİYEYİ DENETLEYECEKLER

Rosselhoznadzor yetkilileri ayrıca, 3-21 Aralık süresince Türk tarafıyla, Rusya'ya sevk edilmek üzere paketlenen elma ve erik gibi çekirdekli ürünler ile narenciye ürünlerinin incelemesini yapacak. Söz konusu önlemin, Türkiye'den gönderilen bu ürünlerde pek çok kez Akdeniz meyve sineği rastlanmış olmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine alınacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN EKİM ÜRÜNÜ ALINIMA İZİN ÇIKABİLİR

Diğer taraftan Rus denetçilerin, Türk ekim ürünlerinin denetimini de yapacağı kaydedildi. Rosselhoznadzor tarafından yapılacak bu denetim ve laboratuvar testleri sonucunda Türkiye'den ekim ürünü alınmasının uygun olup olmadığını ilişkin karar verilecek.