Rus Senatörden ABD’ye, INF’den çıkması durumunda 'eşsiz silah üretme' tehdidi

Rus parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Bondarev, Sputnik’e açıklamasında, “INF’ye uyulması gerektiğini düşünüyoruz ve bu anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyoruz. Bu, Rusya yönetiminin resmi duruşudur. Ancak Amerikalıların bu anlaşmayı bozması durumunda, eşsiz silah türlerinin geliştirilmesi ve ordunun envanterine verilmesi dahil bir dizi önlemle cevap verme” dedi.

Bondarev, ABD’nin Rusya’ya yönelik INF Anlaşması’nı ihlal etme suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu belirterek, “Onlar tamamen uyduruk argümanlar sunuyor ve ilgili belgeyi ifşa etmeye hazır olduklarını bildiriyorlar” dedi.