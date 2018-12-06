Su-57’ler süper silahla donatılacak

Kaynak, "Yürürlükte olan 2018-2027 devlet silahlanma programına göre Su-57 avcı uçakları, hipersonik füzelerle donatılacak. Bu uçaklarda Kinjal füzelerine benzer özelliklere sahip, fakat gövdenin içine yerleştirilen, daha düşük ebat füzeler kullanılacak" diye konuştu.
TESTLERE NE ZAMAN BAŞLANACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ
Yetkili, yeni füzelerin ad ve özelliklerinin ne olacağı, ayrıca testlerine ne zaman başlanacağı konusundaysa bilgi vermedi.
Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik füzesiydi. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı, menzili 2 bin kilometreyi aşan Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan birliklere gönderdiğini belirtmişti.
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