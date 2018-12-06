Putin'den Avrasya Ekonomik Birliği'ne dolarsız ödeme sistemi geliştirme önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doların ekonomideki payının azaltılması için Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine ortak ödeme sistemi oluşturmayı önerdi. Putin'in gündeminde ortak enerji pazarı kurulması da vardı.

AEB'ye bağlı Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, AEB ülkelerini ortak ödeme altyapısı oluşturma fikri üzerinde düşünmeye davet etti.

'EKONOMİK EGEMENLİĞİMİZ PEKİŞECEK'

Putin, "AEB'de en son finansal teknolojiler kullanılarak ortak ödeme altyapısı geliştirme konusunun geliştirilmesini öneriyoruz. Bu, AEB ülkelerinin ulusal ödeme sistemlerinin sürdürülebilirliğini artıracağı gibi ülkelerimizin dolar ve diğer para birimlerine bağımlılığını azaltacak" dedi.

Rus lider, böylelikle ekonomik egemenliğin teşvik edileceğini de kaydetti.

'ORTAK ENERJİ PAZARI DA KURMALIYIZ'

Putin, konuşmasında AEB dahilinde ortak enerji pazarı kurulmasını da gündeme getirdi. Bunun AEB'nin GSYİH'sini 9 milyar dolara çıkaracağını belirten Putin, blok içindeki ticaret cirosunun 2018'in ilk 6 ayında yüzde 12 arttığını vurguladı.

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.