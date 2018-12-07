Lavrov: ABD, Rusya'dan INF kapsamında test edilen füze sistemini yasaklamasını istiyor

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği gerekçesiyle Moskova yönetiminden 9M729 füze sistemlerini geliştirmeyi durdurmasını veya modifiye etmesini istemesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un INF kapsamında test edilen füze sistemlerinin yasaklanmasını istediğini belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'de kaygıya neden olan 9M729 füze sisteminin Rus ordusu tarafından INF kapsamında izin verilen menzillerde test edildiğinin altını çizdi.

'ANLAŞMADA İZİN VERİLEN MENZİLDE VE KOŞULLARDA TEST EDİLDİ'

Lavrov, "ABD, 9M729'un anlaşmayla yasaklanan bir menzilde test edildiğini öne sürdü. Bu testlere ilişkin elimizdeki veriler, aksini kanıtlıyor. Füze sistemi, anlaşmada izin verilen bir menzilde ve anlaşmada öngörülen koşullar altında test edildi" dedi.

'ABD, RUSYA-NATO KONSEYİ ÖNERİMİZİ BLOKE ETTİ'

Moskova'nın konunun Rusya-NATO Konseyi'nde ele alınmasını önerdiğini de anımsatan Lavrov, ancak bu önerinin ABD tarafından bloke edildiğinin altını çizdi.

'SUÇLAMALAR ASILSIZ'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 gün içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" açıklamasını da değerlendiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya, ABD'den ihlal iddiaları hakkında hiçbir belge almadı. Washington'un yönelttiği suçlamalar asılsız. Bir kez daha anımsatmak isteriz ki, ABD birkaç yıl önce Rusya'yı anlaşmanın ihlali konusunda suçlamaya başladığında hiçbir gerekçe göstermiyordu. Ne ifade ettiklerini anlamak için onlardan zorla bilgi almaya çalışıyorduk."