Putin: Güney Avrupa, Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanabilir

Atina yönetiminin Türk Akımı'na dahil olma isteğini değerlendiren Putin, hattın Yunanistan topraklarından geçme olasılığını gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.
'ANKARA VE ATİNA'YLA İSTİŞARE EDİYORUZ'
Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanma olasılığını dışlamadıklarını kaydeden Putin, "Yunanistan ile önemli enerji projeleri gerçekleştirmeye hazırız. Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanması da bunlar arasında. Bu konuyu hem Türk hem de Yunan partnerlerimizle istişare ediyoruz" dedi.
ÇİPRAS: AB, TÜRK AKIMI KONUSUNDA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR
Türk Akımı'nın Yunanistan topraklarından geçmesine ilgi duyduklarını bir kez daha dile getiren Çipras, AB'nin Türk Akımı konusundaki çifte standartlı yaklaşımını eleştirdi.
Çipras, AB'nin hattın Yunanistan ve İtalya tarafına doğru uzatılması konusunda çifte standartlı bir tutum sergilediğinin altını çizerek, "Bir taraftan teşvik ediyorlar, diğer taraftan da engel çıkarıyorlar" yorumunda bulundu.
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