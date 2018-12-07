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    Türk Akımı

    Putin: Güney Avrupa, Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanabilir

    © Sputnik /
    Rusya
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    Yunanistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattına dahil olma ihtimalini gözden geçirmeye hazır olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden bu hatta bağlanmasını ihtimal dışı görmediklerini ifade etti.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © AA / Atina Haber Ajansı
    Çipras: Yunanistan ‘Türk Akımı’nın genişletilmesi konusunda AB ile diyalog halinde
    Putin, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik kriz sonrası Kremlin'de ilk kez bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la ortak basın toplantısı düzenledi.

    Atina yönetiminin Türk Akımı'na dahil olma isteğini değerlendiren Putin, hattın Yunanistan topraklarından geçme olasılığını gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

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    Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanma olasılığını dışlamadıklarını kaydeden Putin, "Yunanistan ile önemli enerji projeleri gerçekleştirmeye hazırız. Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanması da bunlar arasında. Bu konuyu hem Türk hem de Yunan partnerlerimizle istişare ediyoruz" dedi.

    Rusya lideri Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Rus lider, Yunanistan'dan İtalya'ya uzanan bir boru hattının fiilen inşa edildiğini ancak henüz gaz pompalanmadığını da anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hatta nasıl gaz sevk edeceğimiz üzerine birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu konu, başta ekonomik uygunluk olmak üzere detaylı olarak gözden geçirilmeli. Bunun tamamen gerçekçi olduğunu düşünüyoruz."

    ÇİPRAS: AB, TÜRK AKIMI KONUSUNDA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

    Türk Akımı'nın Yunanistan topraklarından geçmesine ilgi duyduklarını bir kez daha dile getiren Çipras, AB'nin Türk Akımı konusundaki çifte standartlı yaklaşımını eleştirdi.

    Çipras, AB'nin hattın Yunanistan ve İtalya tarafına doğru uzatılması konusunda çifte standartlı bir tutum sergilediğinin altını çizerek, "Bir taraftan teşvik ediyorlar, diğer taraftan da engel çıkarıyorlar" yorumunda bulundu.

    Etiketler:
    Türk Akımı, Aleksis Çipras, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, Türkiye, Yunanistan
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