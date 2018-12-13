FSB, cami inşa etme bahanesiyle topladığı paraları IŞİD'e aktaran bir grubun faaliyetlerine son verdi

Açıklamaya göre, FSB, Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Ulusal Muhafızları ile birlikte grubun faaliyetlerine son verildi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin teröristlere 2016 yılından beri 38 milyon ruble (3 milyon TL) para aktardığı öğrenildi.
Grubun faaliyetlerini ise yurtdışında saklanan uluslararası arama listesindeki IŞİD üyesi Ebu Umar Sasitlinskiy organize etti.
YAKALANAN TERÖRİSTLER ARASINDA TÜRKİYE'DE YAKALANAN BİR TERÖRİSTİN YAKINLARI VAR
Edinilen istihbarata göre, grup üyeleri banka hesap bilgileri ve çeşitli ödeme aracı bilgilerini sosyal medya ile çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarında paylaşıldı.
Yakalanan teröristler arasında Türkiye'de yakalanan IŞİD üyesi Muhammed Saidov ve Rusya İnguşetya'da etkisiz hale getirilen Beslan Mahauri'nin yakınları olan Rusya vatandaşları yer aldı.
Toplanan paralar bu kişilerce IŞİD'e bağlı ve terörü finanse etmekten aranan 2 Rusya vatandaşının bulunduğu adrese gönderildi.
Haklarındaki inceleme ve arama faaliyetleri ise süren teröristlere karşı dava da açıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)