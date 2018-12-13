FSB, cami inşa etme bahanesiyle topladığı paraları IŞİD'e aktaran bir grubun faaliyetlerine son verdi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Moskova ve Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde hayır kurumu adı altında terör örgütleri IŞİD ve Fetih El Şam'ı (Eski adıyla El Nusra) finanse eden bir grubun faaliyetlerine son verdi. Teröristlerin internet üzerinden cami ve yoksul Müslümanlara yardım bahanesiyle para topladığı öğrenildi.

FSB'nin halkla ilişkiler dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada "Moskova, Çeçenistan, İnguşetya ve Dağıstan'da 11 Aralık'ta şüpheli adreste aramalar yapıldı. Adreslerde terörü desteklemek için kullanılan çok sayıda banka kartı, aşırıcı yayın ve telefon simkartları ile ekipman alımı için klavuz ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, FSB, Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Ulusal Muhafızları ile birlikte grubun faaliyetlerine son verildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin teröristlere 2016 yılından beri 38 milyon ruble (3 milyon TL) para aktardığı öğrenildi.

Grubun faaliyetlerini ise yurtdışında saklanan uluslararası arama listesindeki IŞİD üyesi Ebu Umar Sasitlinskiy organize etti.

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Edinilen istihbarata göre, grup üyeleri banka hesap bilgileri ve çeşitli ödeme aracı bilgilerini sosyal medya ile çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarında paylaşıldı.

Kullanıcılardan cami inşa etme ve yoksul Müslümanlara yardım etme bahanesiyle kurulan ‘Muhacirun' ve ‘Salsabil' isimli hayır kurumları üzerinden para toplandı ve teröristlere aktarıldı.

Yakalanan teröristler arasında Türkiye'de yakalanan IŞİD üyesi Muhammed Saidov ve Rusya İnguşetya'da etkisiz hale getirilen Beslan Mahauri'nin yakınları olan Rusya vatandaşları yer aldı.

Toplanan paralar bu kişilerce IŞİD'e bağlı ve terörü finanse etmekten aranan 2 Rusya vatandaşının bulunduğu adrese gönderildi.

Haklarındaki inceleme ve arama faaliyetleri ise süren teröristlere karşı dava da açıldı.