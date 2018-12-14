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13:34 14 Aralık 2018
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    Nükleer füze

    Rus Dışişleri: ABD ile INF'ye yönelik karşılıklı denetimleri görüşmeye hazırız

    © AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) bağlamında Rusya topraklarında tek taraflı hiçbir denetimi kabul etmeyeceklerini, ancak ABD ile karşılıklı denetimleri görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Lavrov: ABD'nin INF'yi 'gömme' girişimi, Avrupa-Atlantik için yeni riskler oluşturuyor
    Sputnik'e konuşan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'yı INF'yi ihlal etmekle suçladığı ve Rus ihlalleri sona ermezse Washington'ın anlaşmadan çekileceği tehdidinde bulunduğu açıklamayı değerlendirdi.

    INF'yi kurtarmak için karşılıklı denetimleri görüşmeye hazır olduklarını duyuran Yermakov, hukuki olarak karşılıklı bağlayıcılığı bulunan anlaşmalar çerçevesinde silah kontrolü alanında her türlü önemli eylemin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Alessandro Garofalo
    Lavrov: ABD, Rusya'dan INF kapsamında test edilen füze sistemini yasaklamasını istiyor

    '2000'LERDEN BERİ ÇIKMAK İÇİN CAN ATIYORLAR'

    ABD'nin 2000'li yılların başından beri anlaşmadan çekilmeye çalıştığına dikkat çeken Yermakov, şu eleştiriyi getirdi:

    'TEK TARAFLI DAVRANAN ABD, KENDİNE GÖRE DÜZENLEME İSTİYOR'

    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    © Sputnik / Alexander Vilf
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    "ABD tüm devletler için eşit, anlaşılır ve evrensel hukuka yönelik güveni bozup, bunun yerine kendi kurallarına dayalı bir yaklaşım getirmeye çalışıyor. Kuralların Washington tarafından yazılmasını, gerektiğinde de tek taraflı olarak düzenleme yapılmasını istiyorlar. Biz böyle bir yaklaşımı onaylamıyoruz."

    'TÜM SORUMLULUK ABD'YE AİT OLUR'

    Rus diplomat, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin olası sonuçlarıyla ilgili şu uyarıları yaptı:

    "ABD çekilirse, anlaşma geçerliliğini yitirir. Bu durumda stratejik istikrarın temellerinden birini yıkmanın tüm sorumluluğu ABD'ye ait olur."

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rus Senatörden ABD’ye, INF’den çıkması durumunda 'eşsiz silah üretme' tehdidi

    'RUSYA'NIN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALMAZ'

    ABD'nin çekilmesi halinde Rusya'nın anlaşma çerçevesinde hiçbir yükümlülüğünün kalmayacağının altını çizen Yermakov, Washington'a, bu durumu ve nükleer silahsızlanmaya karşı gerçekten olumlu bir anlaşma olan INF'nin iptalinin dikkatle incelemesi gerektiğini açıklamaya çalıştıkların belirtti.

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