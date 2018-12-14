Rus Dışişleri'nden Türkiye'nin yeni Suriye harekatı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatacaklarını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı düzenleyeceği harekatın tüm taraflarıyla iletişim halinde belirterek, tüm taraflı sağduyulu hareket etmeye çağırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatacaklarını belirtmişti.
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