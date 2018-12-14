Moskova ile Şam arasında, Suriye topraklarında hidrokarbon arama ve çıkarma anlaşması imzaladı

Rusya ve Suriye'nin hükümetler arası komisyonun toplantısı çerçevesinde hidrokarbon arama ve çıkarma alanında ticari anlaşmalar imzalandığı bildirildi.

Hükümetler arası komisyonun Rus tarafının sekreterliğinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Rusya ve Suriye'nin toplantıda hidrokarbon arama ve çıkarmayı da kapsayan bir dizi ticari anlaşmaya imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Hidrokarbon arama ve çıkarma dâhil olmak üzere bir dizi ticari anlaşma imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Komisyonun toplantısı sırasında ayrıca kurumlar arası belgelere de imza atıldığını söyleyen sekreterlik yetkilisi, "Bu belgelerin arasında Rusya ve Suriye sanayi ve ticaret bakanlıkları arasında işbirliğinin ana yönlerini belirleyen mutabakat ta yer alıyor" diye konuştu.