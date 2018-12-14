Rusya ile Suriye, aralarındaki mali işlemleri ulusal para birimleri üzerinden yapma konusunda anlaştı

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Rusya-Suriye hükümetlerarası komisyonunun çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Padalko, komisyon üyelerinin, karşılıklı mali işlemlerin iki ülkenin ulusal para birimleri üzerinden yapılması konusunda mutabık kaldığını duyurdu.
© REUTERS / Omar Sanadiki
Rusya-Suriye hükümetlerarası komisyonunun iki ülke arasındaki mali işlemlerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması konusunda mutabık kaldığını
Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, mutabakatın ilk etapta hangi alanlarda uygulanacağını da açıkladı:
"Parasal işlemler, ulaştırma ve lojistik. Bildiğim kadarıyla şu anda bu konuların çözüme kavuşturulmuş olduğunu söyleyebiliriz."
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