Rusya ile Suriye, aralarındaki mali işlemleri ulusal para birimleri üzerinden yapma konusunda anlaştı

Rusya-Suriye hükümetlerarası komisyonu, iki ülke arasındaki parasal işlemlerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması konusunda mutabık kaldı.

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Rusya-Suriye hükümetlerarası komisyonunun çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

© REUTERS / Omar Sanadiki Moskova ile Şam arasında, Suriye topraklarında hidrokarbon arama ve çıkarma anlaşması imzaladı

Padalko, komisyon üyelerinin, karşılıklı mali işlemlerin iki ülkenin ulusal para birimleri üzerinden yapılması konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Rusya-Suriye hükümetlerarası komisyonunun iki ülke arasındaki mali işlemlerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması konusunda mutabık kaldığını

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, mutabakatın ilk etapta hangi alanlarda uygulanacağını da açıkladı:

"Parasal işlemler, ulaştırma ve lojistik. Bildiğim kadarıyla şu anda bu konuların çözüme kavuşturulmuş olduğunu söyleyebiliriz."