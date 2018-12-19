Putin, sokaklardaki döviz kuru panolarını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz düzenleme ve kontrol kurallarında değişiklikler öngören yasayı imzaladı.

© AA / Selçuk Kızıldağ Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Stabil bir döviz ve eksiye düşen enflasyon dönemindeyiz

Kabul edilen değişiklikler, düzenleyiciye, bankaların dış panolarında döviz kur bilgisini yayınlamayı yasaklama hakkını veriyor.

Daha önce Rusya Merkez Bankası, bankaların iç mekanı dışında döviz kurlarını bildiren elektronik ve diğer panoları yasaklamayı teklif etmişti.

Merkez Bankası, bu tür panoları genelde kimliği tespit edilemeye kişilere ait yasadışı döviz bürolarının kullandığından emin. Yasağın, bu yasadışı “döviz bürolarına” karşı mücadele amacıyla kabul edildiği vurgulandı.

Medya ve internet üzerinden döviz kurlarını bildirme hakkı bankaların elinde kalıyor.