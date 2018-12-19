Rus Dışişleri: İdlib konusunda Türkiye'yle düzenli çalışma ilişkilerini sürdürüyoruz

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, İdlib'deki durumu değerlendirmek için Rusya ile Türkiye arasında, dışişleri bakanları, özel temsilciler ve ülke liderleri dahil farklı düzeylerde düzenli görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunu yapıyoruz, çünkü Suriye çözümü, hayata geçirilmesi gereken önceden çizilmiş plan değil, İdlib'deki durum ise tek değil, çok yönlü bir durum ve bu yüzden daha da karmaşık hâle geliyor" dedi.

İki ülke arasında temasların sürdürülmesinin, sadece pozisyonları karşılaştırma değil, düzenli olarak diplomatlar, askerler, uzmanlar arasında çalışma ilişkilerini sürdürülmesi olduğunu kaydeden Zaharova, tüm temasların, gerçekten ortak yaklaşımların olduğu yerde pozisyonları da maksimum yakınlaştırma ve sorunlu olarak kalan konularda ortak paydayı bulmanın mümkün olması için her şey yapma amacını taşıdığını vurguladı.