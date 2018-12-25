Aurus'un Sedan ve SUV modellerinin montajı Tataristan'da yapılacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, Aurus otomobillerinin montajının Tataristan'da yapılacağını belirtti.

© REUTERS / Martin Acosta Putin G20 zirvesi için Arjantin'de: Yeni yerli limuzini Aurus’la gezecek

Aurus'un Sedan ve SUV modelleri Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi'ndeki Sollers tesislerinde üretilecek.

Manturov ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Tawazun şirketinin projeye dahil olduğunu söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanı, Özel Ekonomi Bölgesi'nde otomobil satışının yanı sıra, çok sayıda modelin montajının da yapılacağını açıkladı.

Bakan, Federal Güvenlik Servisi için üretilen özel araçların NAMI tarafından yapılmaya devam edeceğini ve yılda 150-200 araç üretilmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakan daha önce, Aurus'un genel satışının 2020'de başlayacağını ve önümüzdeki 7-8 yılda yaklaşık beş bin araç üretileceğini belirtmişti.

Aurus otomobilleri devletin üst düzey yetkilileri için üretilen lüks araçlar sınıfına giriyor. Projede limuzin, Sedan, minivan ve SUV modelleri yer alıyor. "Kortej" ailesine ait her bir otomobolin fiyatı on milyon rubleden başlayacak.