'Rusya'da gözaltına alınan ABD'li Whelan, hırsızlık olayı nedeniyle ABD ordusundan ihraç edildi'

Washington Post, Whelan'ın 2008 yılında hırsızlık suçlamasıyla hüküm giymesinin ardından ordudan ihraç edildiğini vurguladı.
'2007'DEN BERİ RUSYA'YA SEYAHAT EDİYOR'
Bu arada gazeteye konuşan Whelan'ın akrabaları, 48 yaşındaki eski deniz piyadesinin 2007 yılından bu yana düzenli olarak Rusya'ya seyahat ettiğini, Rusya'ya büyük önem verdiğini ve başlangıç seviyesinde Rusça bildiğini ifade etti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 28 Aralık'ta ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.
POMPEO'DAN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise, yaptığı açıklamada "Beklentimiz, suçlamaların ne olduğuyla ilgili daha fazla şey öğrenmek. Eğer gözaltına alınması uygunsuzsa, acilen iadesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.
BREAKING @SecPompeo hopeful for US consular access today to Paul Whelan, arrested in Moscow. It's "our expectation that we will learn more about the charges, come to understand what he's been accused of, and if the detention is not appropriate we will demand his immediate return"— Nick Schifrin (@nickschifrin) 2 Ocak 2019
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