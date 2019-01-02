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20:31 02 Ocak 2019
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    Paul Whelan

    'Rusya'da gözaltına alınan ABD'li Whelan, hırsızlık olayı nedeniyle ABD ordusundan ihraç edildi'

    © REUTERS /
    Rusya
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    Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın hırsızlık olayı nedeniyle ABD ordusundan ihraç edildiği ortaya çıktı.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Rusya'nın sınırlarına yaklaşan ABD casus uçağına önleme yapıldı
    Washington Post'un ulaştığı askeri sicil kayıtlarına göre 1994 yılında ABD Deniz Kuvvetleri'nde göreve başlayan Whelan, 2004 ve 2006 yıllarında olmak üzere 2 kez Irak misyonunda görev aldı.

    Washington Post, Whelan'ın 2008 yılında hırsızlık suçlamasıyla hüküm giymesinin ardından ordudan ihraç edildiğini vurguladı.

    '2007'DEN BERİ RUSYA'YA SEYAHAT EDİYOR'

    Bu arada gazeteye konuşan Whelan'ın akrabaları, 48 yaşındaki eski deniz piyadesinin 2007 yılından bu yana düzenli olarak Rusya'ya seyahat ettiğini, Rusya'ya büyük önem verdiğini ve başlangıç seviyesinde Rusça bildiğini ifade etti.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 28 Aralık'ta ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya'da bir ABD vatandaşı casusluk yaparken yakalandı
    CNN'in Whelan'ın ikiz erkek kardeşine dayandırdığı haberinde, Whelan'ın Rusya'ya eski askerlik arkadaşının Rusya vatandaşı bir kadınla düğününe katılmak için geldiği iddia edilmişti.

    POMPEO'DAN AÇIKLAMA

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise, yaptığı açıklamada "Beklentimiz, suçlamaların ne olduğuyla ilgili daha fazla şey öğrenmek. Eğer gözaltına alınması uygunsuzsa, acilen iadesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    açıklama, iddia, ajanlık, gözaltı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mike Pompeo, Paul Whelan, ABD, Rusya
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