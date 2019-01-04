Ukrayna gümrüğü Patrik Kirill’in geleneksel Noel ayini mektubuna el koydu

Rusya Konsili Kilise ile Basın ve Toplum arası İlişkiler Dairesi Başkanı Vladimir Legoyda, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in her yıl Noel ayininde okunması için gönderdiği mektubuna, Ukrayna gümrüğü tarafından el koyulduğunu söyledi.

© AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ Rus Ortodoks Kilisesi: Poroşenko fiyaskoya imza attı

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebini kabul etmesinin ardından, Patrik Kirill'in her yıl Noel ayininde okunması için gönderdiği mektubuna el koyulduğu belirtildi.

Rusya Konsili Kilise ile Basın ve Toplum arası İlişkiler Dairesi Başkanı Vladimir Legoyda, mektuba gerekli gümrük koşullarını sağlamadığı ileri sürüldüğü için el koyulduğunu söyledi.

Legoyda "Ancak zaman değişti. Mektup cep telefonundan da okunabilir" ifadesini kullandı.

Ortodoks Kilisesi, Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna'nın Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebini kabul etmişti. Ukrayna'da 15 Aralık'ta yapılan ‘birleştirici' kilise toplantısında Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin karar alınmıştı. Patrik Kirill, kilisenin kabul edilemez olduğunu, Kiev Metropolitliği'ni Moskova Patrikhanesi'ne bağlayan 1686 tarihli belgenin iptalinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.