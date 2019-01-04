'Bina enkazından dondurucu soğukta 35 saat sonra sağ kurtulan bebeğin durumu iyiye gidiyor'

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Rus basınına yapılan açıklamada, "Doktorlar 10 aylık İvan Fokin’in durumunu stabil olarak ve biraz iyiye gittiği yönünde değerlendiriyor. Laboratuvar sonuçlarında normalleşme görüldüğü belirtiliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada bebeğin geceyi sakin geçirdiği aktarıldı.
Hava sıcaklığının —27 dereceye düştüğü Magnitogorsk’ta 31 Aralık’ta çöken binanın enkazından 35 saat sonra 10 aylık İvan Fokin çıkarılmıştı. Bebeğin bu koşullarda sağ olarak kurtulması mucize olarak değerlendirilmişti.
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