Rus Dışişleri: İngilizlerin, Rusya'da casusluktan tutuklanan çifte vatandaşa erişim talepleri değerlendiriliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD'li Paul Whelan'ın İngiliz vatandaşlığı bulunduğunu ve İngiliz tarafının konsolosluk erişimi için talepte bulunduğunu belirtti. Zaharova, "Talep, şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Rus basınına konuşan Zaharova, Times gazetesinin Whelan'ın İngiltere vatandaşlığı olduğu haberine ilişkin soruları yanıtladı.

Zaharova, "İngiltere vatandaşlığı var. İngiliz tarafı, konsolosluk erişimi için talep gönderdi. Talep, şu anda değerlendiriliyor" dedi.

İNGİLİZ BAKAN: ENDİŞELİYİZ

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rusya'da casuslukla suçlanan ABD/İngiltere vatandaşı Whelan'ın durumu hakkında son derece endişeli olduklarını ifade etti.

Hunt, Rusya'dan konsolosluk erişimi talep ettiklerini de söyledi.

FSB ÜYELERİ YAKALAMIŞTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 28 Aralık'ta ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

Whelan'ın avukatı Vladimir Jerebenkov, dün Sputnik'e yaptığı açıklamada, Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi'nin gözaltında bulunan Whelan'ın tutuklanmasına hükmettiğini söylemişti.

CNN'in Whelan'ın ikiz erkek kardeşine dayandırdığı haberinde, Whelan'ın Rusya'ya eski askerlik arkadaşının Rusya vatandaşı bir kadınla düğününe katılmak için geldiği ancak düğüne gitmediği iddia edilmişti.